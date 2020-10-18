Обезглавивший учителя убийца отправил видео расправы сторонникам ИГ

Акция в память о погибшем в Лилле

Чеченец, обезглавивший преподавателя под Парижем, снимал убийство на видео. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 18-летний Абдулах Анзоров после расправы сам поделился фотографиями и видео в соцсетях и мессенджерах. В частности, он отправил их в некие чеченские каналы в Telegram, в которых собираются сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как сообщается, родные не знают мотивов молодого человека и считают, что на него кто-то повлиял.

Daily Mail отмечает, что сводная сестра убийцы в 2014 году отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. В отношении нее проводилось антитеррористическое расследование.

В настоящее время считается, что Анзоров напал на учителя Самуэля Пати (Samuel Paty), увидев видео в сети. На нем отец одной из школьниц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

Ранее сообщалось, что фото отрезанной головы учителя было размещено в Twitter. В посте чеченец обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.

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