Момент убийства обезглавившего учителя во Франции чеченца попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как полицейские стоят на улице с оружием возле патрульной машины с включенным проблесковым маячком. Однако забор закрывает часть происходящего.

Также слышно, как правоохранители громко кричат, требуя преступника сдаться. Позже слышится один выстрел, спустя некоторое время гремит еще несколько выстрелов.

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. После нападения на учителя он опубликовал в своем аккаунте в соцсети фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.