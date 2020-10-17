По делу об убийстве преподавателя во Франции задержали уже десять человек

Во Франции задержаны десять человек по делу об убийстве преподавателя в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Об этом сообщает LCI.

Аресты прошли в городах Конфлан-Сент-Онорин, Ивелин и Эврё. Среди задержанных отец, дед, а также 17-летний брат главного подозреваемого. Также полиция задержала исламского проповедника города Пантен (пригород Парижа).

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. 18-летний Абдулак Анзоров подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.