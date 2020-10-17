Франция подтвердила российское происхождение обезглавившего учителя убийцы

Личность молодого человека, убившего и обезглавившего учителя истории в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем, полностью установлена и подтверждена. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Le Figaro со ссылкой на французскую антитеррористическую прокуратуру.

По словам главы ведомства Жан-Франсуа Рикара, убийцу звали Абдулак Абуезидович А. Он был чеченцем по национальности и родился в Москве 12 марта 2002 года.

РИА Новости также отмечает, что террорист имел статус беженца во Франции. У него нашли вид на жительство, выданный 4 марта нынешнего года.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу об убийстве преподавателя истории задержаны четыре человека. Уточняется, что все они были близкими знакомыми террориста, среди них также есть родственники молодого человека.

Кроме того, стало известно, что террорист был зарегистрирован в Twitter под ником Tchetchene_270. После нападения на учителя он опубликовал в своем аккаунте в соцсети фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

По мнению президента Франции, убийство преподавателя истории можно считать терактом. По его словам, педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».