Обезглавивший французского преподавателя террорист заявил о «казненном псе ада»

Террорист, обезглавивший преподавателя под Парижем, заявил о «казненном псе ада». Об этом он написал в своем Twitter.

Пользователь с ником Tchetchene_270 опубликовал фото отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Сейчас аккаунт преступника заблокирован.

16 октября сообщалось, что террорист мог родиться в Москве. По информации телеканала BFMTV, убийца — чеченского происхождения, ему 18 лет. Никнейм Tchetchene («Чеченский») косвенно подтверждает эту версию. Он не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц. Официального подтверждения данных сведений не поступало, однако Baza выяснила, что убийцей оказался 18-летний Абдулак Анзоров. Преступник напал на преподавателя за то, что тот на уроке о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее Эммануэль Макрон назвал убийство преподавателя истории терактом. По словам президента, французский учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

Позднее стало известно, что в рамках расследования теракта были задержаны четыре человека, включая родственников преступника Уточняется, что все задержанные «относятся к близкому кругу общения» террориста.