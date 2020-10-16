Появилась версия о российском происхождении убийцы французского учителя

Преступник, обезглавивший учителя под Парижем, мог родиться в Москве. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, убийца — чеченского происхождения, ему 18 лет. Он не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц.

Официального подтверждения этого нет. В российском посольстве во Франции проверяют эту информацию. Дипломаты уточнили агентству РИА Новости, что местные власти пока не обращались с запросами по предполагаемому преступнику.

На место ЧП приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также министры внутренних дел, национального образования и по делам гражданства.

Ранее сообщалось, что преступником был 48-летний выходец из Алжира. По информации СМИ, он мог быть родителем одного из учеников и был возмущен тем, что преподаватель во время урока свободы слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Преступника застрелила полиция.