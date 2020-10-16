Возмущенный родитель обезглавил французского преподавателя

Во французском департаменте Валь-д’Уаз под Парижем мужчина обезглавил местного преподавателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Преступника застрелила полиция.

Предположительно, убийца являлся родителем одного из учеников. По информации СМИ, он был возмущен тем, что учитель проводил урок свободы слова, в ходе которого показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. На место происшествия выехали премьер-министр и глава МВД Франции.

25 сентября двое злоумышленников с ножами устроили нападение около бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате атаки были ранены четыре человека, полиция расценила происшествие как теракт.

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже, которая тогда находилась в упомянутом здании, напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.