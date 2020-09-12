Террористы пригрозили Charlie Hebdo новым нападением за переиздание карикатур

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила французскому сатирическому еженедельнику Charlie Hebdo новым нападением за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на ведущую мониторинг информационной активности экстремистов SITE Intelligence Group (США).

По данным агентства, «Аль-Каида» перед годовщиной теракта 11 сентября 2001 года выпустила публикацию с заявлением, что при президенте Эммануэле Макроне Франция дала «зеленый свет» перепечатке карикатур, а редакция Charlie Hebdo ошибается, если думает, что нападение на нее в 2015 году было разовым.

Еженедельник 2 сентября перевыпустил 12 карикатур (по числу погибших при нападении на редакцию в 2015 году), объяснив это тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». К тому же, добавляют в издании, с момента первой публикации выросло новое поколение, которое не знает о той атаке и не поймет судебного процесса над преступниками.

7 января 2015 года на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.