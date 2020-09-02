Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мохаммеда

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo перевыпустит карикатуры на пророка Мохаммеда. Он этом сообщается на сайте редакции.

Решение разместить 12 карикатур — по числу погибших при нападении на редакцию в 2015 году — объясняется тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». К тому же, добавляют в издании, с момента первой публикации выросло новое поколение, которое не знает о той атаке и не поймет судебного процесса над преступниками

В Charlie Hebdo отметили, что уже несколько лет отказывались рисовать новые карикатуры на пророка, потому что «для этого была нужна веская причина, причина, имеющая значение и которая вызывает какие-то дискуссии».

Печатный номер поступит на прилавки 2 сентября.

В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо (Laurent Sourisseau) заявил, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. «Мы использовали карикатуры на пророка, чтобы защитить принципы свободы самовыражения», — пояснил Суриссо. По его словам, сотрудники издания сделали свою работу — отстояли право на сатирические рисунки. Художник, известный под псевдонимом Рисс (Riss), отметил, что целью изображений на религиозную тему не была критика ислама.

7 января 2015 года на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены.

Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси.