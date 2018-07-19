Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил свежий номер победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу. Издание вынесло на обложку карикатуру с игроками национальной команды, изобразив их с головой президента Франции Эммануэля Макрона, который самоотверженно болел на трибуне в финале мундиаля.

На другой карикатуре сборная изображена в виде обезьян, которые путают кубок мира с бананом. На ней животные в синей форме получают главную награду чемпионата мира. «Банан!» — восклицает один из них. «Это апельсин!» — считает другой.

Сборная Франции одержала победу на чемпионате мира 15 июля. В финале она обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира был назван хорват Лука Модрич, лучшим молодым игроком — француз Килиан Мбаппе.

После победы Франции в сети разразилась дискуссия о том, можно ли считать «французской» победу на мундиале. Критики указывали на африканское происхождение многих игроков сборной. Их оппоненты отмечали, что практически все футболисты национальной команды родились во Франции и являются воспитанниками местных футбольных клубов.

В России общественное возмущение вызвала колонка журналистки «Комсомольской правда» Дарьи Асламовой «Как Африка победила Европу, или праздник со слезами на глазах». Автор указывала, что ее друзья, члены оппозиционной французской партии «Национальный фронт», болели за Хорватию, называя ее «последней белой командой на чемпионате».

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