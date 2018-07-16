Автор статьи о «последней белой команде» на ЧМ объяснилась

Журналистка издания «Комсомольская правда» Дарья Асламова отреагировала на обвинения в том, что ее колонка о финале чемпионата мира по футболу содержит расистские высказывания. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Автор статьи «Как Африка победила Европу, или праздник со слезами на глазах» писала о том, что ее друзья, члены оппозиционной французской партии «Национальный фронт», болели за Хорватию, так как это «последняя белая команда на чемпионате».

В ответ на многочисленные обвинения Асламова заявила, что во Франции происходит «расизм против белых», сославшись на мнение своих друзей. Кроме того, журналистка еще раз подчеркнула, что реплики о «белых» и «черных», содержащиеся в материале, принадлежат ее знакомым-французам.

Материал «Как Африка победила Европу, или праздник со слезами на глазах» авторства Асламовой был опубликован ночью 16 июля.

В материале автор рассказывала о «ДРУГОЙ» Франции, которая радуется победе. «Наши ценности – христианство, преданность родине, европейские традиции. При чем здесь африканцы и арабы?» — цитировала она своих знакомых. Журналистка активно высказывала сочувствие выходцам из «бывших белых французских провинций, давно захваченных мигрантами, где куда легче встретить бабу в бурке с выводком детей, чем белую женщину».

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