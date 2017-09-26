Спецкора «Комсомолки» Асламову отказались пустить в Молдавию

Спецкора «Комсомольской Правды» Дарью Асламову не пустили в Молдавию, сообщается на сайте kp.ru.

Журналист намеревалась взять интервью у молдавского президента Игоря Додона, причем на руках у нее было письменное согласие главы государства.

Как сообщается, у будки пограничника, проверяющего паспорта, стояли несколько вооруженных автоматами силовиков с распечатанной фотографией. «Когда показалась наш спецкор, заскучавшие "Джеймсы Бонды" сразу накинулись на нее, даже не дав пройти паспортный контроль», — отмечается в публикации.

Асламовой без объяснения причин заявили, что въезд в Молдавию ей закрыт, а потом схватили за руки и протащили по всему аэропорту. Потом ее насильно посадили в самолет до Бухареста и отправили в Румынию.

«Я не знаю, какова причина запрета на въезд Дарьи Асламовой в Молдову, — сообщил изданию Додон. — У нас с ней была договоренность — завтра я должен был дать ей интервью. Будем выяснять причину, как только появятся новости, сразу вам сообщим».