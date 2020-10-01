Музыканта приговорили к смертной казни из-за песни

Жителя нигерийского города Кано приговорили к смертной казни через повешение за то, что он отправил богохульную песню в групповой чат в WhatsApp. Об этом сообщает Daily Mirror.

22-летний музыкант Яхая Шариф-Амину (Yahaya Sharif-Aminu) получил смертный приговор из-за песни, в которой он в непристойной манере упоминал Мухаммеда — по исламскому вероучению, последнего пророка и посланника Аллаха. На первом судебном слушании обвиняемый, оказавшийся на тот момент без адвоката, признал свою вину. Позже он заявил, что совершил ошибку.

Нигерийский директор международной правозащитной организации Amnesty International Осай Оджиго (Osai Ojigho) усомнился в справедливости судебного процесса и последующего обвинения, основанного на сообщении в WhatsApp. Петицию, призывающую местные власти отменить приговор, подписали десятки тысяч человек по всему миру.

Тем не менее, губернатор штата Абдуллахи Умар Гандудже (Abdullahi Umar Ganduje) намерен подписать смертный приговор, как только закончится процесс апелляции. «Я подпишу его без колебаний», — заверяет политик.

Представители совета по правам человека обеспокоились судебным делом Шарифа-Амину. «Художественное выражение своего мнения и убеждений через музыку и иные средства массовой информации, даже если оно может задеть чувства верующих, защищено международным правом, — утверждают они. — Криминализация такого способа самовыражения незаконна. Музыка — не преступление».