Американец взрывал дом бывшей возлюбленной с помощью дрона и отправился в тюрьму

Житель американского штата Пенсильвания использовал дрон для сброса взрывчатки около дома своей бывший возлюбленной и отправился в тюрьму. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры.

45-летний Джейсон Маззикато (Jason Muzzicato) был приговорен к 5 годам лишения свободы. Мужчина привлек внимание властей еще в прошлом году. Тогда велось расследование серии небольших взрывов в Бангоре (округ Нортгемптон), которые несколько недель беспокоили жителей района.

В ходе обыска в его квартире было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, на которые у Маззикато не было разрешения. Мужчина отрицал свою причастность к взрывам, утверждая, что оружие ему нужно для защиты от преследователей, которые якобы повреждали его автомобили и автомобили его клиентов.

Однако в итоге он признал себя виновным по двум пунктам, окончательный приговор американцу был вынесен в четверг, 24 сентября.