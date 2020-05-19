Девушка отправила бывшему парню грузовик лука и пожелала «плакать так же сильно»

В Китае девушка решила проучить изменявшего ей парня и отправила ему тонну лука, пожелав «плакать так же сильно», как она. Об этом пишет издание Daily Mail.

Девушка, чье имя не называется, по фамилии Чао (Zhao) чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений. Узнав о том, что молодой человек не переживает из-за разрыва отношений, она пришла в ярость.

Она заказала доставку тонны красного лука к дому своего бывшего возлюбленного. К посылке была приложена записка: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь». Попытки курьера связаться с молодым человеком оказались безуспешными, в итоге более четырех часов он разгружал грузовик с луком у дома адресата.

Позже девушка рассказала местной прессе, что купила лук в надежде заставить своего бывшего парня, «плакать так же, как и она». По словам соседа бывшего возлюбленного Чао, он не уверен, если тонна лука заставила его плакать. «Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком», — сказал он.

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