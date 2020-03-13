Девушка раскрыла неверность парня по одной детали на фото и отомстила ему

Жительница США Кимберли Энн (Kimberly Anne) отомстила парню из Tinder после того, как узнала, что он обручен с другой. Как сообщает Daily Mirror, она раскрыла его неверность с помощью одной детали на фотографии.

По словам 31-летней американки, она вела переписку и готовилась к встрече с новым партнером. Однако вскоре его профиль появился в соцсети Facebook среди предложенных друзей. Именно там она обнаружила, что он уже около месяца обручен и должен жениться.

Мужчина утверждал, что она ошибается, и что профиль принадлежит не ему. Однако собеседника выдала татуировка на руке, которая была видна на фотографии и в Tinder, и на его странице в соцсети.

Энн нашла профиль будущей невесты и сообщила ей обо всем. «Я почувствовала, что если бы была на ее месте, то хотела бы, чтобы мне сказали о подобном. Я думаю, женщинам нужно поддерживать друг друга в подобных ситуациях, быть плечом к плечу», — добавила она.

По словам американки, будущая жена спокойно отреагировала на ее сообщения и поблагодарила за информацию. Пока пара никак не поменяла статус отношений в соцсетях. Энн подозревает, что будущий супруг был прощен за свои действия.

Ранее 23-летняя жительница США изощренно отомстила незнакомцу, который отправил ей непрошеные интимные снимки. Девушка в шутку сообщила ему о наличии автоматической переадресации интимных снимков в полицию. При этом отправитель подумал, что она говорит всерьез.

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