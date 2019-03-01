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Мексиканец больше 18 лет отсидел в тюрьме за ненастоящее убийство

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Manuel Germán Ramírez Valdovinos

Межамериканский суд по правам человека признал невиновным мексиканца, который уже более 18 лет находится в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Как сообщает информационный портал Ecuavisa, его «жертва» жива и здорова.

В 2000 году Мануэль Герман Рамирес Валдовинос (Manuel Germán Ramírez Valdovinos) работал учителем музыки в городке Тексапан, штат Мехико. 26 мая, когда он вместе с женой праздновал месяц после рождения ребенка, в дом ворвался отряд из восьми коммандос. Они избили мужчину, заковали его в наручники и доставили в участок. На их автомобиле не было номеров, также они не имели ордера на арест. 22-летнего Валдовиноса приковали цепями к трубе, пытали электрошоком и требовали признаться в преступлении, которого он не совершал.

Валдовиноса обвинили в убийстве знакомого, Мануэля Мартинеса Элизальде (Manuel Martínez Elizalde). Учитель музыки несколько раз помогал ему деньгами, зная о бедственном положении семьи мексиканца. Валдовинос утверждает, что увидел в участке отца Элизальде и услышал от него реплику: «Нет, не этого, он сын моего друга, у меня будут проблемы». В ответ полицейский заявил, что в ситуации разберется прокурор.

Мексиканец утверждает, что арестовавшие его люди сделали это по заданию отца убитого за 150 тысяч долларов. Позже тот обратился в страховую компанию и получил миллион долларов за смерть сына. Однако заключенный и его жена утверждают, что Элизальде не умер, а переехал в США и там изменил внешность и имя. По их словам, «убитый» регулярно ходит в гости к отцу в отстроенный на деньги от страховки особняк.

Валдовинос считает, что все доказательства против него сфальсифицировали. У «тела Элизальде» был другой оттенок кожи, его рост был значительно меньше, а также на трупе не было шрамов «покойного».

За 18 лет заключенный и его супруга написали во все судебные инстанции и правозащитные организации страны. В 2015 году он даже обратился к президенту страны, которым на тот момент был Энрике Пенья Ньето, однако ответа не получил.

Межамериканский суд по правам человека провел расследование по делу мужчины и постановил защитить его в соответствии со Стамбульским протоколом. Теоретически, Валдовинос должен выйти на свободу после рекомендации суда штату Мехико. Суд также посоветовал применить санкции против преступников и полицейских, пытавших мужчину.

«Было доказано, что человек, которого якобы убил мой муж, жив, так что обвинение не имеет смысла. Я прошу о справедливости и об освобождении моего супруга», — заявила жена Валдовиноса.

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