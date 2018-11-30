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Невиновный китаец 23 года по ошибке отсидел в тюрьме

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В Китае из тюрьмы вышел мужчина, который 23 года провел за решеткой из-за ошибки следствия. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Суд снял с 50-летнего Цзиня Чжэхуна обвинения в убийстве и изнасиловании, признав доказательства недостаточно убедительными. Он вышел из тюрьмы в пятницу, 30 ноября.

29 сентября 1995 года в уезде Юнцзи провинции Гирин обнаружили труп 20-летней женщины у железнодорожных путей. Спустя месяц на тот момент 27-летнего Цзиня арестовали по подозрению в ее изнасиловании и убийстве.

В ноябре 1996 года суд средней инстанции провинции приговорил китайца к отложенной смертной казни. Как правило, при такой мере пресечения через два года казнь заменяется на пожизненное заключение. Адвокат мужчины Си Сяндун оспорил приговор, так как его подзащитный утверждал, что его пытали во время допросов. Поэтому Цзинь признался в том, чего не совершал, чтобы прекратить мучения. Однако суд высшей инстанции в 2000 году оставил старый приговор в силе.

Только в 2014 году Верховный народный суд заявил, что пересмотрит дело после многочисленных апелляций Цзиня и его семьи, а также появления критической статьи о ходе расследования в одной из ведущих газет страны The Paper.

В марте этого года суд заявил, что доказательства нельзя признать действительными. 24 октября дело было возобновлено.

По словам адвоката Си, у суда все это время не было ни улик, ни показаний свидетелей, а все обвинение было построено на признании подзащитного, выбитом из него силой. Он подчеркнул, что в деле было и много мелких огрехов: например, на груди жертвы обнаружили сигаретный пепел, а Цзинь никогда не курил.

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