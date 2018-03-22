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Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером

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Лоуренс Мак Кинни

Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил компенсацию в один миллион долларов. Об этом сообщил новостной портал Fox 17.

Лоуренса МакКинни из штата Теннесси (Lawrence McKinney) освободили в 2009 году, так как по его делу появились новые улики. С 61-летнего мужчины сняли обвинения в изнасиловании и краже со взломом и выдали 75 долларов (4,3 тысяч рублей) в качестве компенсации.

«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», — пожаловался МакКинни. Он получил возможность потребовать увеличения компенсации только спустя восемь лет 20 декабря 2017 года, когда губернатор штата реабилитировал его.

Комиссия по рассмотрению жалоб штата в среду 21 марта обязалась выплатить максимальную компенсацию, которая полагается в случае заключения в тюрьму по ошибке — один миллион долларов (приблизительно 57 миллионов рублей).

МакКинни сразу же выплатят 353 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей), чтобы он смог оплатить услуги адвоката и погасить долги, а оставшиеся 647 тысяч разделят на месячные выплаты в 3350 долларов (около 190 тысяч рублей). Государство гарантирует обеспечивать выплаты в течение не менее десяти лет, в случае его смерти деньги будут выплачивать жене и наследникам.

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