Американец засиделся в тюрьме и забыл свое преступление

Приговоренный к смертной казни американец может избежать наказания из-за слабоумия. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Верховный суд США согласился провести слушания по делу 67-летнего Вернона Мэдисона (Vernon Madison), застрелившего полицейского в 1985 году. В январе ему отложили смертную казнь за 30 минут до ее осуществления. Теперь суд должен решить, считается ли законной казнь преступника, если он не осознает, за что его убивают.

Согласно постановлению Верховного суда США, приговоренные к смерти должны иметь «ясное понимание», за что их казнят. Адвокаты преступника утверждают, что у их подзащитного такого понимания нет, так как он страдает старческим слабоумием. За время, проведенное в тюрьме, Мэдисон перенес два инсульта, ослеп и, согласно данным осмотра врачей, с трудом может передвигаться и разговаривать.

Обвинение настаивает, что мужчина вполне осознает, что он находится в тюрьме за убийство, даже если не помнит всех деталей преступления. Генеральный прокурор штата Алабама отметил, что «озадачен» решением суда, так как всего несколько месяцев назад он отменил апелляцию юристов Мэдисона.

До осенних слушаний мужчина остается освобожденным от казни.

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