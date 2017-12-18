В Китае разослали приглашения на казнь через соцсети и устроили из экзекуции шоу

В провинции Гуандун на юге Китая публично казнили десять человек, семерых — за преступления, связанные с наркотиками, еще троих — за убийства и грабежи. Перед приведением приговора в исполнение местные жители через соцсети получили уведомление о предстоящем мероприятии, пишет The Guardian.

Преступников казнили сразу после вынесения приговора, однако приглашение поступило пользователям сети за четыре дня до события. Посмотреть на казнь собрались тысячи человек.

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Обвиняемых привезли на стадион в полицейских грузовиках под рев сирен, каждый из приговоренных был окружен четырьмя офицерами в темных очках, пишет издание. Люди заполнили весь стадион, толпились в центре поля, снимали казнь на мобильные телефоны, другие «болтали или курили».

Китай ежегодно казнит больше людей, чем весь остальной мир, хотя точные данные не публикуются и считается государственной тайной, отмечает The Guardian. По информации правозащитной организации Dui Hua Foundation, в 2016 году в стране смертный приговор привели в исполнение для двух тысяч человек.

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