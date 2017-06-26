Приговоренный к смерти 90-летний японец умер в ожидании казни

В тюрьме в японской префектуре Фукуока скончался Такешиге Хамада (Takeshige Hamada), считавшийся самым пожилым заключенным страны. Об этом пишет The Japan Times со ссылкой на сообщение агентства Kyodo.

Охранники тюрьмы обнаружили Хамаду около часа дня лежащим на полу камеры. По предварительным данным, заключенный захлебнулся рвотными массами. Хамаду доставили в больницу, но врачи около двух часов ночи констатировали его смерть.

Такешиге Хамаде было 90 лет. Он был приговорен к смертной казни за убийство трех человек, которые он совершил в течение двух лет начиная с 1978 года.

В середине мая в Великобритании в заключении в возрасте 79 лет умер Иэн Брэйди, — один из пары «болотных убийц», который вместе с подругой Майрой Хиндли похитил и убил пятерых детей.

