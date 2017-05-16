В британской психиатрической больнице умер «болотный убийца»

Один из пары «болотных убийц» Иэн Брэйди, который вместе с подругой Майрой Хиндли похитил и убил пятерых детей, умер в заключении в возрасте 79 лет. Об этом сообщает BBC News.

«Для нас, для семей убитых детей, это были годы боли и отчаяния (...) Но его смерть ничего не изменит. Он мертв, но нам по-прежнему предстоит жить в том кошмаре, который он сотворил», — рассказал брат одной из жертв.

Брэйди посадили в тюрьму в 1966-м после того, как его признали виновным в трех убийствах, позже он сознался еще в двух. С 1985 года он находился в психиатрической больнице закрытого типа Ашворт.

С 1999 года мужчина устраивал голодовки, требуя, чтобы ему дали умереть. Однако Брэйди кормили насильно, так как рассматривали его как человека с психическим расстройством.

Возлюбленная Брэйди умерла в тюрьме в 2002 году.

В 1960-е годы они совершили серию резонансных убийств. Среди их жертв пятеро подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Четверо из них были закопаны на болоте Сэддлуорт, в связи с этим преступления пары получили название «болотные убийства».

Отмечается, что место, где находится пятое тело — 12-летнего Кита Бэннета, Брэйди не раскрыл, несмотря на многочисленные просьбы родных убитого ребенка.