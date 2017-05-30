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Скончался бывший панамский диктатор Мануэль Норьега

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Мануэль Норьега
Мануэль Норьега

Бывший панамский диктатор генерал Мануэль Антонио Норьега умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Critica.

Причиной его смерти стала опухоль головного мозга. После одной из операций, проведенной в марте этого года, Норьега впал в кому и уже не приходил в сознание.

Норьега был фактическим руководителем Панамы в период с 1983 по 1989 год. Официально не занимал никаких государственных должностей, однако именовался Высшим лидером национального освобождения Панамы.

Вначале был союзником США в Латинской Америке и с конца 1950-х активно сотрудничал с ЦРУ, но в 1988 году американские власти обвинили его в торговле наркотиками.

Норьега был свергнут в декабре 1989 в результате проведенной американцами военной операции. Генерала арестовали и доставили в США. В июле 1992 года он был приговорен к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. Позже срок был уменьшен до 30 лет: американский суд принял во внимание многолетнее сотрудничество генерала с ЦРУ.

В апреле 2010 года бывшего диктатора экстрадировали во Францию, где его также признали виновным в отмывании денег через французские банки и контрабанде наркотиков. В декабре 2011-го Норьега был выдан на родину, где его также ждало тюремное заключение: еще в 1995 году панамский суд признал его виновным в убийствах политических оппонентов и приговорил к 20 годам тюрьмы.

С момента возвращения на родину и до смерти Норьега отбывал наказание в различных исправительных учреждениях.

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