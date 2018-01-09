Тюремные патологоанатомы хотели разрезать живого человека в Испании

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Заключенный тюрьмы в испанской Астурии по имени Гонсало Монтойя Хименес был признан медиками мертвым, но неожиданно очнулся перед операцией вскрытия. Об этом пишет BBC.

Мужчина отбывает наказание за кражу. Однажды он не явился на утреннюю проверку. Сотрудники тюрьмы обнаружили его сидящим без движения на стуле. Прибывшие доктора не смогли нащупать пульс и констатировали смерть. О ней сообщили родственникам осужденного.

Тело доставили в Институт судебной медицины, где врачи должны были провести вскрытие. В этот момент из мешка, где находилось тело, послышались звуки — мужчина оказался жив.

Родственники Хименеса рассказали, что он страдает эпилепсией. Необычную остановку дыхания они объяснили нарушением режима приема лекарств.

При этом родственники осужденного полагают, что при свидетельствовании смерти был нарушен медицинский протокол: тело осмотрел один врач, а два других просто поставили подпись под заключением, не осматривая больного. По мнению родственников, трое врачей не могли бы разом ошибиться. Поэтому родные Хименеса готовят иск против администрации тюрьмы.

В декабре стало известно, что в Индии врачи посчитали живого ребенка мертвым и упаковали его в пластиковых пакет для кремации.

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