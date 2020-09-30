В столице Северной Ирландии, городе Белфаст, влюбленные занялись сексом на оживленной улице и получили тюремный срок. Об этом пишет газета The Sun.

12 сентября местные жители стали свидетелями того, как 34-летняя Наташа Райс занималась любовью с 51-летним партнером Адрианом Батлером. Шокированные прохожие сняли нарушителей общественного порядка на камеру. В результате пару арестовали и обвинили в непристойном поведении.

Спустя два дня суд Белфаста приговорил обвиняемых, которые оказались бездомными, к месяцу тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на год. Нарушителей на пять лет внесли в реестр лиц, совершивших преступление сексуального характера.

Ранее сообщалось, что пассажиры нью-йоркского метро, США, занялись сексом на станции, опустевшей из-за новой коронавирусной инфекции. «Ничего не имею против, это как включить порносайт PornHub», — поиздевался автор ролика за кадром.