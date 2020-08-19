В бразильском городе Рио-де-Жанейро пара занялась сексом и случайно вышла в прямой эфир онлайн-конференции в Zoom. Об этом сообщает газета Metro.

Муниципальный совет организовал собрание на платформе Zoom, чтобы обсудить школьное питание во время пандемии COVID-19. В какой-то момент один из участников решил покинуть конференцию, но забыл выключить камеру. В результате собравшиеся увидели, как он занимается сексом.

Отмечается, что мужчина, вступивший в интимную связь с женщиной посреди онлайн-встречи, — линейный сотрудник муниципального совета. Его имя не раскрывается.

Несмотря на произошедшее, семь членов совета проявили профессионализм и продолжили дискуссию. Мужчину, едва не сорвавшего собрание, отсоединили. После этого конференция продлилась четыре часа. Неизвестно, был ли наказан виновник инцидента.

Ранее сообщалось, что политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена забыла выключить камеру и случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Она осознала, что разделась на камеру, только когда коллеги написали ей личные сообщения.