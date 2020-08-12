Пара громко занялась сексом и вынудила соседа нарушить закон

Житель австралийского города Мельбурн нарушил режим самоизоляции и объяснил свое поведение тем, что его соседи слишком громко занимались сексом. Об этом сообщает LADbible.

Мужчину задержали вечером в воскресенье, 9 августа. Он сидел в своей машине на расстоянии больше, чем пять километров от дома. Свое поведение правонарушитель объяснил тем, что его сосед слишком шумно занимался сексом со своим партнером, пол которого не уточняется. Австралиец уехал, так как счел поведение пары вторжением в его личное пространство.

Согласно введенным законом ограничениям из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, жители города могут покидать дом только для занятий спортом (один раз в день не дольше часа) и для похода за продуктами (на это имеет право только один человек из каждой квартиры или частного дома). При этом человек не должен отходить дальше, чем за пять километров от своего жилища. Строго запрещено находится на улице с восьми вечера до пяти утра.

Полицейские выписали австралийцу штраф и посоветовали в следующий раз не уезжать так далеко от дома.

Согласно данным издания, всего за сутки на минувших выходных полицейские выписали 270 штрафов за нарушение режима самоизоляции. Австралийцы оправдывались тем, что поехали помочь друзьям, захотели перекусить в ресторане в 27 километрах от дома или заигрались в Pokémon Go.

Ранее сообщалось, что жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым. Ее арестовали за неповиновение органам власти и нарушение приказа не покидать дом.