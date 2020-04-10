Двоеженец попросил разрешения навещать вторую жену в самоизоляции

Житель Дубая во время прямого эфира на радио попросил сотрудников полиции выдать ему разрешение на выход из дома, чтобы перемещаться между домами двух своих жен во время режима самоизоляции. Об этом сообщает Gulf Today.

Сотрудники полиции Дубая провели прямой эфир на местном радио, во время которого ответили на вопросы населения о самоизоляции. Один из слушателей сообщил, что женат на двух женщинах, но живет лишь с одной из них и хочет получить разрешение ездить к другой, чтобы проводить время и с ней.

Вопрос двоеженца насмешил сотрудников полиции. Они ответили, что разрешение на выход из дома дается лишь в крайних случаях, когда для этого есть веская причина. Они призвали мужчину не расстраиваться и посмотреть на ситуацию как на повод лишний раз не видеться с женщиной, с которой он не хочет быть вместе.

Полицейские признались, что во время прямого эфира им задали еще немало смешных и странных вопросов. Чаще всего люди спрашивали, когда закончится эпидемия коронавируса и можно ли выходить на прогулку с питомцами. Сотрудники полиции призвали население не нарушать режим самоизоляции, а при вынужденном выходе на улицу не забывать о масках, перчатках и антисептиках.

Ранее сообщалось о жителе Руанды, который нарушил режим самоизоляции и пошел на рыбалку. Там его убил и съел крокодил.

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