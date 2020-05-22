Пассажиры метро занялись сексом на опустевшей из-за коронавируса станции

Пассажиры нью-йоркского метро, США, занялись сексом на станции, опустевшей из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета New York Post.

Видео, на котором мужчина с женщиной занимаются любовью на безлюдной платформе, снял очевидец. «Ничего не имею против, это как включить порносайт PornHub, — поиздевался автор ролика за кадром. — Это Нью-Йорк, здесь можно увидеть абсолютно все».

По данным анонимных источников, мужчина, снимавший пару на камеру, работает строителем на ближайшей стройплощадке. Дата произошедшего не уточняется.

В апреле велосипедист снял на камеру, как пара занималась сексом в нескольких метрах от Букингемского дворца. Конная полиция прогнала влюбленных, сделав им замечание о нарушении социальной дистанции.

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