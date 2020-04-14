Пара занялась сексом возле королевского дворца и попала на видео

Велосипедист снял на камеру, как пара занималась сексом в нескольких метрах от Букингемского дворца. Видео опубликовал таблоид The Sun.

Инцидент произошел в субботу, 11 апреля. На кадры попало, как неизвестная пара занимается любовью возле королевского парка в Вестминстере на глазах у прохожих. Конная полиция прогнала влюбленных, сделав им замечание о нарушении социальной дистанции.

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«Королеве бы такое не понравилось. Они вели себя как кролики в тени Букингемского дворца», — поглумился 27-летний автор ролика.

По словам велосипедиста, пара не обращала никакого внимания на окружающих. Полиция обратилась к нарушителям порядка, только когда на них пожаловался один из прохожих. Автор видео удивился, что патрульные отпустили пару без штрафа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали кабину. Детали произошедшего и личности участников не уточняются.

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