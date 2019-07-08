Женщина сходила на секс-фестиваль и получила инфаркт

В английском графстве Вустершир женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

52-летняя женщина, пожелавшая сохранить свое имя в тайне, начала задыхаться. Ей на месте оказали неотложную помощь и доставили в больницу на вертолете. У пациентки диагностировали инфаркт.

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«700 свингеров, пришедших на фестиваль, были шокированы инцидентом. Однако вскоре все благополучно обо всем забыли и продолжили веселиться и участвовать в играх, — рассказал анонимный источник в разговоре с журналистами. — Некоторые из лагеря шутили, что она просто перестаралась в одной из игр».

Ее планируют выписать из больницы в понедельник, 8 июля.

Swingfields Festival прошел вблизи небольшого населенного пункта Аппер Уэлленд в округе Малверн Уэллс. Фестиваль проходит в обстановке повышенной секретности. Охрана внимательно следит за территорией и строго осматривает любого непрошеного гостя. Тематическая вечеринка для взрослых проводится всего в 180 метрах от скаутского детского лагеря.

В 2017 году сообщалось, что на британском секс-фестивале Flamefest, проходившем в районе Танбридж-Уэллс (графство Кент), умер мужчина. Еще одна женщина была в бессознательном состоянии госпитализирована на вертолете. «На данный момент мы считаем смерть необъяснимой», — отметил представитель полиции графства.

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