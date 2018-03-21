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Владелец скандального порно-автобуса переключился на бездомных

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Владелец известного автобуса, внутри которого в 1990-х и 2000-х было снято несколько десятков порнофильмов, переделал автомобиль в передвижной приют для бездомных. Об этом сообщает британское издание The Argus.

Джим Динс превратил машину в место для ночлега для 16 человек. Он также является управляющим благотворительной организации Sussex Homeless Support. Приют функционирует круглый год.

Издание выяснило, что в прошлом он был видным представителем секс-индустрии и использовал для съемок этот же автобус. Тогда он был знаменит под именем Фил МакКэвити и спродюсировал серию фильмов для взрослых под названием «Секс-автобус», а также картины «Киберсекс» и «Секс-фестиваль на байках», в которых снялась его девушка, знаменитая под псевдонимом Вайолет Шторм. Кроме того, Динс был замешан в скандале с публикацией домашнего порно британской певицы Тулисы Контоставлос.

Сам британец утверждает, что сделал «20 или 30 фильмов, и все они были легальными и в рамках». Он не считает, что виноват в привлечении огромного количества молодых людей и особенно девушек в порнобизнес. «Серия Sex Truck была комедийной. Да, это были фильмы для взрослых, но в стиле Бенни Хилла. И все были настоящими актерами», — рассказал Динс.

На данный момент Динс сосредоточился на благотворительности. Он признался, что сам когда-то приехал в Брайтон, будучи в бегах, спал на пляже и бедствовал, и именно поэтому теперь он стремится обеспечить кров бездомным.

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