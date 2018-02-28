Использовавшийся для съемок порно дом смутил покупательницу

Продажа дома в американском городе Парадайз-Вэлли, штат Аризона, сорвалась после того, как выяснилось, что в нем 20 лет снимали порно. Об этом сообщает издание The Arizona Republic.

Дом площадью 388 квадратных метров с четырьмя спальнями и видом на горы продавался за 1,8 миллиона долларов (около 100 миллионов рублей). В разговоре с потенциальной покупательницей агент по продаже недвижимости упомянул, что его продают люди, связанные с индустрией развлечений.

Женщина заинтересовалась их родом занятий и выяснила, что речь идет о Кевине и Сандре Оттерсон. Они владели порносайтом Wifey's World и не раз использовали продающийся дом в качестве съемочной площадки.

После этого женщина решила отказаться от покупки. «Я просто не могу готовить обед ко Дню благодарения на тех самых столах, где валялись порнозвезды», — сказала она.

В 2016 году владельцы частного дома, где сняли несколько сцен для триллера «Молчание ягнят», не смогли продать его. Они снизили цену в несколько раз, однако это не помогло привлечь покупателей.

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