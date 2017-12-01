Порнозвезда рассказала о травмах, зарплате и тонкостях профессии

Порноактриса Ева Бергер дала интервью проекту «The Люди» на YouTube. Она поделилась секретами профессии, рассказала о наиболее частных травмах на съемочной площадке и о том, как проходят кастинги.

Кроме того, Бергер, настоящее имя которой Надежда Никитина, поведала о том, сколько партнеров за раз могут участвовать в съемках, как прошла наиболее жесткая сцена и сколько зарабатывает порноактриса в день. Она также поделилась несколькими казусами, которые происходили во время работы.

Ранее сообщалось, что Бергер снялась в ролике с актером Алексеем Паниным.