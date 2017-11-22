Порнозвезда рассказала о неприглядной стороне секса на камеру

Австралийская порнозвезда Мэддисон Мессина рассказала, что секс в порно совсем не такой, каким кажется. С ней побеседовал новостной сайт News.com.au.

35-летняя Мэддисон проработала в секс-индустрии 18 лет и уже пять лет снимается в фильмах для взрослых. Три года подряд она удостаивалась награды «Порнозвезда года».

Она признается, что секс перед камерой выглядит куда лучше, чем происходит на самом деле: «Все проходит довольно муторно... И совершенно лишено того, что делает хороший секс хорошим». По ее словам, актрисам во время съемок больно, потому что их заставляют принимать неестественные позы, иногда это даже приводит к травмам.

Как правило, режиссер пытается снять все одним дублем, утверждает Мэддисон. Прекращать съемку приходится только в том случае, если у актера пропадает эрекция. Поэтому перед съемкой самого ролика актеры устраивают фотосессию, чтобы потренироваться в смене поз, иногда для этого приходится прибегать практически к акробатическим трюкам.

«Секс на съемках порно — самый худший секс, что у меня был», — подытоживает актриса. К тому же у нее начались проблемы в личной жизни из-за профессии. Мэддисон жалуется, что кавалеры воспринимают ее как трофей, а не нормальную девушку. Тем не менее она любит «человеческую сторону своей профессии, необычную жизнь и сумасшедшие приключения, связанные с ней».

В конце августа австралийские порнозвезды попросили своих зрителей не подражать увиденному на мониторе, так как это далеко не всегда приятно участникам. Они призвали не заставлять партнера делать то, чего ему не хочется, а сосредоточиться на том, что нравится обоим.