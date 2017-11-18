Порноактер-рекордсмен пожаловался на бессюжетность современных секс-фильмов

64-летний порноактер Рон Джереми, снявшийся более чем в 1900 фильмах для взрослых, посетовал на то, что лучшие дни жанра остались в прошлом, и индустрия секс-фильмов идет на спад. Об этом он рассказал в интервью News.com.au.

Актер, занимающий первую строчку в списке «Пятьдесят великих порнозвезд» по версии журнала AVN, обозначил ряд причин деградации жанра. По его словам, основной причиной является отсутствие сюжета в современных полнометражных картинах. «Сейчас все сводится к компиляциям типа "азиаты делают это" или "евреи делают то"», — сетует он.

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Еще одним пунктом он назвал интернет-пиратство. «Раньше, каждый раз копируя VHS-кассету с порно, качество картинки ухудшалось и в итоге просмотр становился практически невозможен. В эпоху цифрового видео неважно, сколько копий сделано — качество остается неизменным и быстро распространяется соответствующими сайтами».

В январе 2014 года Рон Джереми записал свою версию клипа на композицию Майли Сайрус «Wrecking Ball». В пародийном ролике артист предстает в нижнем белье и ботинках, копируя образ певицы из оригинального видео.

В начале октября Министерство образования предложило пользователям сети отметить День учителя, выкладывая в соцсети фотографии любимых преподавателей. В итоге одним из самых уважаемых учителей-мужчин россияне посчитали звезду порностудии Brazzers Джонни Синса (Johnny Sins), известного широкой аудитории по прозвищу «лысый из Brazzers».