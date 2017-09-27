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«Групповое порно — рай для актрисы»

Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника

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Фото: Evan Agostini / Getty Images

Больше месяца в Twitter разворачивается масштабный флешмоб «один лайк — один факт», в котором участвуют тысячи россиян. Активные пользователи выдают факты из своей биографии в обмен на лайки. Поначалу флешмоб носил личный характер, однако очень скоро превратился в познавательный челлендж, из которого можно почерпнуть массу интересной и полезной информации. «Лента.ру» собрала наиболее любопытные треды, где патологоанатом, порноактриса, работник «Макдоналдса» и вожатый детского лагеря рассказывают о трудовых буднях, шизофреник и аутист пытаются развеять мифы о своих диагнозах, любители литературы приводят безумные факты из жизни российских классиков, а знатоки религий по косточкам разбирают православие.

«Запах сырого мяса дразнит аппетит»

Микроблогер «ХоллиМолли», устроившаяся после работы в скорой помощи патологоанатомом, с юмором рассказывает о своих буднях. Объясняет, каково это — резать человеческую плоть и перебирать органы, почему после вскрытия всегда тянет поесть, как согреться в холодной операционной с помощью почек и как работа патологоанатомом влияет на любовные отношения.

«Групповое — рай для актрисы»

Одной из самых залайканных участниц флешмоба ожидаемо стала порноактриса из Украины под ником «Актриса из Эвропы». Она без стеснения рассказывает об опыте съемок в порно, объясняет, почему групповые сцены — «рай для актрисы», а лесби-порно — мучение, называет расценки на съемки, осуждает проституток от порно и категорически не согласна с тем, что у порноактрис отсутствует не только чувство достоинства, но и интеллект.

«Оху*** факты о литературе»

Диджитал-директор RTVi Илья Клишин решил устроить литературный ликбез в игровой манере. Он публикует факты из жизни русских классиков, причем выбирает только самое неожиданное, о чем многие даже не подозревали. Выходит объемная картинка, глядя на которую понимаешь, что великие — не небожители, а такие же, как и все.

«Я как-то укусил чувака, и он думал, что заразился»

Микроблогер под ником «Мясное винишко», который сам называет себя «психонавтом-трезвенником», рассказывает, как живет с аутизмом и почему в России это равносильно выживанию. Простыми словами он разъясняет, почему аутисты в нашей стране продолжают оставаться изгоями, почему их не стоит бояться и как правильно с ними общаться.

«Всю беременность мне приказывали покончить с собой»

Вслед за «Мясным винишком» о своем диагнозе решила заявить микроблогер pobody's nerfect‏ с параноидной шизофренией. От паранойи она страдала не всегда: болезнь развилась во время беременности, но женщина признается, что в подростковом возрасте отличалась от других. Она рассказывает, как нелегко ей давалось принятие собственного диагноза, и с помощью чего она справляется с импульсами, которые приказывают ей покончить с собой.

«Ресторан у храма Христа Спасителя можно арендовать под гей-молебен»

Пользователь «Ринглин» взялся за основы православия и популярно рассказывает о парадоксах вероучения, объясняя, откуда пошли его искажения.

«Как мусульманину схитрить и выпить вина?»

Felix The Bestovitch‏ взялся посвятить микоблогеров в историю кулинарии. Он не зацикливается только на происхождении блюд или их ингредиентах. Автор объясняет, как еда подстегнула военных на знаменитый революционный мятеж на броненосце «Потемкине», почему свежие яблоки не тонут в воде и что лучше не есть, чтобы не заболеть раком желудка.

«Если даже самому дешманскому вину дать постоять открытым...»

Микроблогер Джонатан познал «матчасть вина и алкоголя в целом» и теперь делится опытом с другими. Он объясняет, какое горячительное не стоит пить ни при каких обстоятельствах.

«Сама конченая работа — зал»

«Свідок перемог» рассказывает об устройстве «Макдоналдса» глазами его сотрудника. Автор работает в одном из центральных «Макдоналдсов» Киева и делится страшилками о всемирно известной сети ресторанов, рассказами о том, как туда заманивают, чем удерживают и почему. Попутно молодой человек объясняет, кто, как и из чего готовит блюда в «Макдоналдсе».

«В отряде всегда есть гопники, которые все портят»

Пионервожатый раскрывает неприглядную правду детских лагерей — ранний секс среди подростков и разврат среди вожатых. Попутно повествует о том, как манипулировать толпами тинейджеров.

«Секс по расписанию — убийство для отношений»

Автор секс-блога Adora Shandy пустилась в сексуальный ликбез и на просторах Twitter. По ее мнению, раскрепощенность в постели укрепляет отношения.

«Все дамы брили себе волосы на лбу, избавлялись от бровей и отбеливали лицо»

Кое-кто решил покопаться в истории и современности старушки-Европы, чтобы откопать малоизвестные, но любопытные факты. Кто знает, какой город признан самым холодным в мире и на каком трамвае добраться из Франции в Швейцарию?

Светлана Поворазнюк

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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