«Групповое порно — рай для актрисы»

Больше месяца в Twitter разворачивается масштабный флешмоб «один лайк — один факт», в котором участвуют тысячи россиян. Активные пользователи выдают факты из своей биографии в обмен на лайки. Поначалу флешмоб носил личный характер, однако очень скоро превратился в познавательный челлендж, из которого можно почерпнуть массу интересной и полезной информации. «Лента.ру» собрала наиболее любопытные треды, где патологоанатом, порноактриса, работник «Макдоналдса» и вожатый детского лагеря рассказывают о трудовых буднях, шизофреник и аутист пытаются развеять мифы о своих диагнозах, любители литературы приводят безумные факты из жизни российских классиков, а знатоки религий по косточкам разбирают православие.

«Запах сырого мяса дразнит аппетит»

Микроблогер «ХоллиМолли», устроившаяся после работы в скорой помощи патологоанатомом, с юмором рассказывает о своих буднях. Объясняет, каково это — резать человеческую плоть и перебирать органы, почему после вскрытия всегда тянет поесть, как согреться в холодной операционной с помощью почек и как работа патологоанатомом влияет на любовные отношения.

«Групповое — рай для актрисы»

Одной из самых залайканных участниц флешмоба ожидаемо стала порноактриса из Украины под ником «Актриса из Эвропы». Она без стеснения рассказывает об опыте съемок в порно, объясняет, почему групповые сцены — «рай для актрисы», а лесби-порно — мучение, называет расценки на съемки, осуждает проституток от порно и категорически не согласна с тем, что у порноактрис отсутствует не только чувство достоинства, но и интеллект.

«Оху*** факты о литературе»

Диджитал-директор RTVi Илья Клишин решил устроить литературный ликбез в игровой манере. Он публикует факты из жизни русских классиков, причем выбирает только самое неожиданное, о чем многие даже не подозревали. Выходит объемная картинка, глядя на которую понимаешь, что великие — не небожители, а такие же, как и все.

«Я как-то укусил чувака, и он думал, что заразился»

Микроблогер под ником «Мясное винишко», который сам называет себя «психонавтом-трезвенником», рассказывает, как живет с аутизмом и почему в России это равносильно выживанию. Простыми словами он разъясняет, почему аутисты в нашей стране продолжают оставаться изгоями, почему их не стоит бояться и как правильно с ними общаться.

«Всю беременность мне приказывали покончить с собой»

Вслед за «Мясным винишком» о своем диагнозе решила заявить микроблогер pobody's nerfect‏ с параноидной шизофренией. От паранойи она страдала не всегда: болезнь развилась во время беременности, но женщина признается, что в подростковом возрасте отличалась от других. Она рассказывает, как нелегко ей давалось принятие собственного диагноза, и с помощью чего она справляется с импульсами, которые приказывают ей покончить с собой.

«Ресторан у храма Христа Спасителя можно арендовать под гей-молебен»

Пользователь «Ринглин» взялся за основы православия и популярно рассказывает о парадоксах вероучения, объясняя, откуда пошли его искажения.

«Как мусульманину схитрить и выпить вина?»

Felix The Bestovitch‏ взялся посвятить микоблогеров в историю кулинарии. Он не зацикливается только на происхождении блюд или их ингредиентах. Автор объясняет, как еда подстегнула военных на знаменитый революционный мятеж на броненосце «Потемкине», почему свежие яблоки не тонут в воде и что лучше не есть, чтобы не заболеть раком желудка.

«Если даже самому дешманскому вину дать постоять открытым...»

Микроблогер Джонатан познал «матчасть вина и алкоголя в целом» и теперь делится опытом с другими. Он объясняет, какое горячительное не стоит пить ни при каких обстоятельствах.

«Сама конченая работа — зал»

«Свідок перемог» рассказывает об устройстве «Макдоналдса» глазами его сотрудника. Автор работает в одном из центральных «Макдоналдсов» Киева и делится страшилками о всемирно известной сети ресторанов, рассказами о том, как туда заманивают, чем удерживают и почему. Попутно молодой человек объясняет, кто, как и из чего готовит блюда в «Макдоналдсе».

«В отряде всегда есть гопники, которые все портят»

Пионервожатый раскрывает неприглядную правду детских лагерей — ранний секс среди подростков и разврат среди вожатых. Попутно повествует о том, как манипулировать толпами тинейджеров.

«Секс по расписанию — убийство для отношений»

Автор секс-блога Adora Shandy пустилась в сексуальный ликбез и на просторах Twitter. По ее мнению, раскрепощенность в постели укрепляет отношения.

«Все дамы брили себе волосы на лбу, избавлялись от бровей и отбеливали лицо»

Кое-кто решил покопаться в истории и современности старушки-Европы, чтобы откопать малоизвестные, но любопытные факты. Кто знает, какой город признан самым холодным в мире и на каком трамвае добраться из Франции в Швейцарию?