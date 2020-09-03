Судья занялась сексом с подчиненным в зале суда и лишилась работы

В американском штате Кентукки судья неоднократно вступала в интимную связь с подчиненным в зале суда, в результате чего лишилась работы. Об этом сообщает газета NY Daily News.

Доун Джентри (Dawn Gentry) работала судьей по семейным делам в округе Кентон. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что она вынудила работника уволиться по собственному желанию, а на его место наняла Стивена Пенроуза (Stephen Penrose). С ним судья занималась сексом в рабочее время. Джентри позволяла Пенроузу играть на гитаре, петь и распивать алкоголь, находясь при исполнении.

Согласно материалам дела, Пенроуз присылал 39-летней Джентри эротические фотографии своего тела, пошло шутил, делал ей массаж и склонял к сексу. Все это происходило в рабочие часы в здании суда. В понедельник, 31 августа, судью уволили.

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