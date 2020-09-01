Замужняя учительница занималась сексом с 15-летним школьником и пошла под суд

В Бакингемшире, Великобритания, замужняя учительница неоднократно занималась сексом со школьником, который дружил с ее сыном. На тот момент ей было 33 года, а мальчику — 15 лет. Сейчас дело разбирается в суде, сообщает Daily Mail.

Как утверждает следствие, Кэндис Барбер (Kandice Barber) на одном из спортивных мероприятий в учебном заведении в сентябре 2018 года подошла к подростку, одолжила его телефон и добавила себя в приложении Snapchat. После этого женщина писала ему сообщения, в том числе о том, что принимает душ, и предлагала встретиться.

«Она приехала, он сел в ее машину, она спросила, знает ли он какое-либо уединенное место, мальчик предложил несколько полей», — рассказал представитель гособвинения Ричард Милн (Richard Milne).

Учительница занималась сексом с подростком трижды и присылала ему свои обнаженные фотографии, утверждает прокурор. Снимки распространились по школе, и об интимных отношениях педагога с учеником стало известно директору учебного заведения. Ученика сразу вызвали для выяснения обстоятельств случившегося, но он поначалу не признавался в интимной связи с учительницей.

«Я солгал, потому что она сказала мне, что может быть беременна моим ребенком, и я начал паниковать. Я солгал почти всем, кроме своих друзей», — рассказал позднее подросток.

Сама Барбер, которой сейчас 35 лет, отрицает сексуальную связь с учеником, настаивая, что была беременна от своего мужа, но потеряла ребенка. С мальчиком же она просто общалась потому, что он поддержал ее в тяжелый период.

Слушания по делу продолжаются.

В августе сообщалось, что учитель из Сан-Хосе (США) Ричард Кабрал (Richard Cabral) появился на онлайн-уроке полуголым, о чем сообщила 13-летняя ученица Макалайя Эррера-Авила (Makaylah Herrera-Avila). Преподаватель подключился к занятию в сервисе Zoom без футболки. Смущенная девочка сделала фотографии и отправила их матери, та сразу же сообщила о случившемся в школу.