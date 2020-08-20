Родитель отправил порно в чат со школьницами и заинтересовал полицию

Родитель одной из учениц восьмого класса женской школы в индийском городе Карнул отправил порнографическое видео в чат WhatsApp к другим школьницам. Как пишет издание Eastmojo, индиец заинтересовал полицию, так как на него было подано заявление.

Группу в мессенджере создали из-за того, что школы в Индии закрыты в связи с пандемией коронавируса. В ней, помимо учениц, были преподаватели и несколько родителей. Обычно учителя отправляли в чат домашние задания и всячески помогали школьницам в освоении учебной программы удаленно.

Согласно сообщению полиции, один из родителей отправил в чат порно. Ролик практически сразу был удален администратором. Позднее провинившийся объяснил, что прислал видео случайно. Однако учителя и ученицы потребовали наказать родителя. Пока правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее учитель из Сан-Хосе (США) Ричард Кабрал (Richard Cabral) появился на онлайн-уроке полуголым, о чем сообщила 13-летняя ученица. Он подключился к уроку в сервисе видеоконференций Zoom и шокировал учеников своим внешним видом. Предположительно Кабрал снял футболку из-за сильной жары в Калифорнии. Мать девочки потребовала, чтобы его немедленно отстранили от занятий.