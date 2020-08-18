Учитель появился на онлайн-уроке полуголым и смутил учеников

Учитель из Сан-Хосе (США) Ричард Кабрал (Richard Cabral) появился на онлайн-уроке полуголым, о чем сообщила 13-летняя ученица Макалайя Эррера-Авила (Makaylah Herrera-Avila). Как пишет ABC7 News, за этот поступок преподавателя требуют отстранить от занятий.

Очередной урок в школе проходил в пятницу, 14 августа, Кабрал подключился к нему в сервисе Zoom и шокировал учеников своим внешним видом: мужчина был без футболки. Смущенная Эррера-Авила сделала фотографии и отправила их матери, та сразу же сообщила о случившемся в школу.

Предположительно Кабрал снял футболку из-за сильной жары, установившейся в Калифорнии. Тем не менее мать сообщившей о происшествии девочки потребовала, чтобы его немедленно отстранили от занятий.

За время дистанционного обучения, к которому во многих странах прибегли из-за пандемии коронавируса, школы неоднократно сталкивались с тем, что посторонние люди присоединялись к видеоконференциям в Zoom, они в том числе включали порно во время занятий. В апреле сообщалось об инциденте, который произошел в саратовской средней школе № 95: во время урока в приложении девятиклассникам включили порно. После этого местных учителей попросили отказаться от занятий по Zoom.