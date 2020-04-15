Российским школам посоветовали отказаться от занятий в Zoom после показа порно

Саратовский комитет по образованию настоятельно попросил местных учителей отказаться от интернет-занятий со школьниками на платформе Zoom после показа порно во время одного из них. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По его данным, учителя считают платформу комфортной для занятий со школьниками и не желают изменений.

При этом директор саратовского Физико-технического лицея №1 Людмила Правдина отметила, что в работе с учениками можно использовать Skype или FreeConference, а Zoom остается для совещаний с коллегами. Кроме того, взломов сети ранее никто из учителей не замечал.

Об инциденте с порно высказался и член профсоюза работников образования «Учитель» Леонид Перлов. Он заявил, что такие ситуации больше похожи на конкурентную игру, нежели на вирусную атаку. Эксперт также добавил, что организаторы конференции могут видеть участников и легко исключить лишних, чьи имена или ники им не известны. «Проблема в том, что учителей у нас не обучают ведению образовательного процесса в режиме онлайн», — пояснил он.

13 апреля стало известно, что в саратовской средней школе №95 во время урока в приложении Zoom учащимся девятого класса включили порнографические ролики. Правоохранительные органы Саратова устанавливают причину произошедшего. На данный момент неясно, был ли виновником инцидента кто-то из школьников или же это компьютерный вирус.

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