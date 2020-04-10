Российским школьникам показали порно на уроке православия

Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию. Об этом в Facebook-группе «Калуга и Калужане» написала жительница Таня Смольянинова.

По ее словам, к конференции были подключены пятиклассники из всей параллели местного лицея — около 90 человек. «Посреди урока начинается видео жесткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребенок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — поделилась родительница.

Издание «Калуга News» уточняет, что учительница приняла меры после появления ролика на экранах и возобновила занятие, однако вскоре видео появилось во второй раз. Преподавательница вновь выключила фильм, но он в очередной раз заиграл. Чем закончился урок, неизвестно.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, к которому обратилась мать ученика, призвал использовать данный сервис с осторожностью, так как он зарубежный.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

Ранее специалисты предупредили, что многие пользователи Zoom стали жертвами вторжения посторонних в их приватные конференции. При этом люди, врывавшиеся в чужие чаты, оскорбляли их участников, использовали нецензурную брань и демонстрировали изображения порнографического характера.

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