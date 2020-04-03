Работающих из дома предупредили о нападениях хакеров

Генеральный директор компании Herjavec Group, специализирующейся на кибербезопасности, Роберт Эрьявец (Robert Herjavec) предупредил об опасности хакеров, подстерегающих тех, кто из-за карантина работает из дома. Как защититься от нападения злоумышленников, он рассказал каналу CNBC.
Эрьявец напомнил об опасности фишинговых атак: злоумышленники отправляют письма со ссылками, перейдя по которым их жертвы предоставляют доступ к своим данным. Он призвал пользователей относиться с особенным вниманием и подозрительностью к письмам, в теме которых говорится о коронавирусе. Специалист по безопасности также порекомендовал проверять ссылки перед переходом. По его словам, перед нажатием нужно навести на нее курсор: если она отобразиться не в том же виде, в каком она представлена в письме, то эта ссылка, вероятнее всего, является фишинговой.
Тем, кто использует популярное приложение для видеоконференций Zoom, Эрьявец посоветовал изменить настройки безопасности, к примеру, добавить пароль. Кроме того, он напомнил работающим из дома и использующим удаленный доступ к сетям компаний пользователям о важности отключаться от соединения, когда они не используют его для работы.
Ранее сообщалось, что приложение Zoom, ставшее популярным во время карантина, оказалось опасным для пользователей. В частности, в клиенте для Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения