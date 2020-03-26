Данные для входа в аккаунты пользователей WhatsApp обнаружили в открытом виде

Коды безопасности пользователей мессенджера WhatsApp обнаружили в незашифрованном виде. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте блога WABetaInfo, рассказывающем об обновлениях программы.

Необходимые для входа в аккаунты данные содержатся в открытом виде на смартфонах. Это существенный недостаток механизма двухфакторной аутентификации внутри WhatsApp, призванный обеспечить юзерам дополнительную безопасность.

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По данным блога, проблема актуальна и для обладателей гаджетов на iOS и на Android. Коды безопасности хранятся в текстовом файле. Авторы пояснили, что другие приложения официально не могут получить к нему доступ.

В WABetaInfo подчеркнули, что в системе могут быть уязвимости, позволяющие хакерам взломать устройство и заполучить файл. В связи с этим они рекомендовали компании Facebook, которой принадлежит мессенджер, зашифровать коды безопасности во избежание опасности взлома множества пользователей в будущем.

Ранее бывший хакер и в прошлом один из лидеров крупнейшей группировки Anonymous Джейк Дэвис (Jake Davis) заявил, что в WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.

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