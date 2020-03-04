Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте бывший хакер, в прошлом один из лидеров Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис (Jake Davis), известный как Topiary.

По его словам, при запросе доступа к данным, согласно общему регламенту защиты персональных данных, пользователю могут прислать список со всеми его контактами и названиями групп, в которых он состоит. Там содержатся как старые, так и новые данные, причем со всех телефонов, которыми когда-либо пользовался юзер.

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Дэвис подчеркнул, что высока вероятность того, что вся эта информация может передаваться государственным спецслужбам. «Они могут посмотреть невероятно большую сеть из тех, кто общается друг с другом и в каких группах состоит», — заметил он. Хакер, ставший специалистом по кибербезопасности, подчеркнул, что информацией могут воспользоваться для вычисления протестующих и критиков властей.

Он также заметил, что существует риск быть добавленным в группу с сомнительным названием и содержанием. «Так вы навсегда будете связаны с ней и участниками внутри нее. Большинство людей не отключают автодобавление в групповые чаты», — пояснил Дэвис.

Специалист заключил, что это лишь его умозаключения, основанные на том, выдает ли WhatsApp властям доступ ко всем этим данным. Однако он выразил твердую уверенность в том, что такая возможность у спецслужб «определенно есть».

Ранее сообщалось, что с помощью поисковика Google пользователи мессенджера WhatsApp могут находить ссылки, позволяющие им вступать в приватные чаты.

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