Личная информация пользователей WhatsApp вновь оказалась под угрозой

Специалист по безопасности из компании PerimeterX Гал Вейцман (Gal Weizman) рассказал подробности ряда новых уязвимостей, обнаруженных в версии мессенджера WhatsApp для компьютеров. Как сообщается на сайте компании, с проблемами потенциально могло столкнуться множество пользователей.

Из-за бреши под угрозой оказалась личная информация пользователей. С этой уязвимостью злоумышленники могли удаленно похищать файлы с компьютеров. По словам Вейцмана, для этого нужно было сформировать специальное сообщение со ссылкой.

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Если потенциальная жертва перейдет по ссылке во вредоносном сообщении, то хакер сможет выполнить переход на сторонний мошеннический сайт или заполучить доступ к файлам юзера. Как считает Вейцман, это стало возможным из-за неправильно настроенной политики безопасности контента у WhatsApp.

Специалист сообщил о проблеме компании Facebook, которая владеет мессенджером. По его словам, в настоящее время выпущена корректная версия WhatsApp для компьютеров, где эти уязвимости устранены.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров напомнил, что WhatsApp содержит уязвимости, которые для получения информации могут использовать правоохранительные органы. Они маскируются под неожиданно обнаруженные изъяны в безопасности, хотя на самом деле могут быть встроены в программу намеренно. За последний год в WhatsApp было обнаружено 12 таких брешей.

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