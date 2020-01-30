Интернет и СМИ
 
Последние новости
Пришедшие в шубах дарить блокадникам «батоны» чиновницы подали в отставку
Вспышку коронавируса признали чрезвычайной ситуацией международного значения
Гигантская волна смыла позировавшую на берегу океана туристку и погубила ее
В США подтвердили случай передачи коронавируса от человека к человеку
Россию посчитали «кошмарным регионом» мирового MMA
Запад признал успех российской экономики под санкциями
Мужчина пригласил детей на день рождения дочери и захватил их в заложники
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Зеленского обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах
Новости партнеров

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Дуров
Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. По его словам, на это указывает отказ Apple шифровать данные на iCloud из-за давления Федерального бюро расследований (ФБР).

Кроме того, источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости. Дуров высказал мысль, что шифрование данных не всегда устраивает правоохранительные органы, которые и заставляют разработчиков вставлять уязвимости в приложения. По его словам, бэкдоры маскируются под неожиданно обнаруженные изъяны в безопасности, и напомнил, что за последний год в WhatsApp было обнаружено 12 таких сбоев.

Также основатель Telegram указал на недостатки шифрования в WhatsApp. Он отметил, что его исходный код скрыт, а двоичные файлы приложений запутаны, что затрудняет их анализ.

Ранее Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки в связи с отказом Apple от идеи шифровать резервные копии сервиса для хранения данных. До этого Reuters сообщал, что Apple отказалась от сквозного шифрования резервных копий данных iPhone в iCloud после давления со стороны ФБР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дуров констатировал официальную слежку через iPhone
Появились подробности допроса Дурова с пристрастием
Дуров извинился за сбой в Telegram
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0329 января

Новые боги хайпа

TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
19:27Сегодня

Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян

18:34Сегодня

Собчак сняли с рейса во Внуково

18:19Сегодня

Соловьев предостерег российских чиновников от дури

Интернет и СМИ00:1418 января

«Более молодая и сексуальная версия меня»

Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
17:34Сегодня

Популярную ведущую упрекнули в попытке приписать русским достижения украинцев

16:52Сегодня

Популярная соцсеть пять лет выдавала «задницу» девушки за деловую страницу

15:47Сегодня

Оптическая иллюзия с цветом кроссовок разделила пользователей сети на два лагеря

Интернет и СМИ00:0815 января

«Расширить границы женского удовольствия»

Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
15:05Сегодня

Неизвестный сжег машину журналистки «Радио Свобода»

14:33Сегодня

Миллиардер передумал искать возлюбленную и свернул телешоу

13:41Сегодня

Российские пранкеры притворились Гретой Тунберг и разыграли звезду «Джокера»

Россия
Глава Крыма потребовал уволить подаривших блокадникам «батоны» чиновниц в шубах
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Стала известна зарплата Медведева на новой работе
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина
Михаил ИгнатьевПутин уволил главу Чувашии Игнатьева
Он угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Вузы Москвы усилят карантинно-медицинский контроль из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Вспышку коронавируса признали чрезвычайной ситуацией международного значения
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
В США подтвердили случай передачи коронавируса от человека к человеку
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Мужчина пригласил детей на день рождения дочери и захватил их в заложники
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Пентагон опроверг гибель сотрудников ЦРУ в упавшем в Афганистане самолете
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Генпрокурор Украины рассказал о мини-спецслужбах олигархов
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
В Казахстане задержали врача за распространение слухов о коронавирусе
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Президент Эстонии приехала на российскую полярную станцию в Антарктиде
Все материалы
Экономика
Цукерберг потерял миллиарды долларов после разочарования в Facebook
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Обрушивший фондовый рынок трейдер-аутист избежал тюрьмы
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Лукашенко обвинил Россию в «подбрасывании» проблем
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Китайским рыбкам и жукам запретили въезд в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Следователи попросили об аресте полицейских по делу Голунова
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Россиянин специально подрезал управляемую женщиной машину и сел за убийство
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
ФСИН подтвердила освобождение помилованной Путиным израильтянки
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
Все материалы
Наука и техника
Названы предотвращающие преждевременную смерть продукты
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Защищенный российский планшет за 100 тысяч нашли на AliExpress
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Все материалы
Спорт
Россию посчитали «кошмарным регионом» мирового MMA
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Испанский клуб подтвердил переход Смолова
«Вратарь должен быть наполовину чокнутым»
Поддержка родных, переезд в Европу и титул лучшего голкипера мира: история Алисона Бекера
У Роналду насчитали десятки миллионов фейковых подписчиков в Instagram
«Заложники интриг и политики»
 
СМИ сообщили о переходе Смолова в европейский клуб
Все материалы
Культура
Компания Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Модель в подробностях описала изнасилование Вайнштейном
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Хореографа Королевского балета отстранили из-за домогательств к танцорам
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
16-летнему актеру из «Ералаша» перерезали горло
Все материалы
Интернет и СМИ
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Собчак сняли с рейса во Внуково
Мастера на все руки
 
Соловьев предостерег российских чиновников от дури
Все материалы
Ценности
Американская рэперша надела обтягивающий костюм от украинского дизайнера
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Девушка впервые показала пятно на пол-лица коллегам и удивилась их поступку
На износ
Откуда появилась одежда и кто сделал из нее культ
Золотые зубы станут новым трендом
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Ирина Шейк снялась для обложки Vogue в пиджаке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Гигантская волна смыла позировавшую на берегу океана туристку и погубила ее
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Вылетевший из Москвы российский самолет приготовился к экстренной посадке
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Кругосветного путешественника нашли мертвым без одежды на яхте
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
На борту застрявшего из-за коронавируса круизного лайнера оказались россияне
Все материалы
Из жизни
Мужчина тайно следил за бывшей возлюбленной через приложение
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Рыбак поймал загадочное морское существо с огромной головой и тремя щупальцами
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Полицейские раскрыли ограбление банка по следам на снегу
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Толстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жиру
Все материалы
Раскрыта внешность 1000-сильного электрического пикапа Hummer
Автомобили, официально признанные частью истории США
Что мы нашли в Национальном реестре исторических автомобилей Америки
Ford начал тестировать человекоподобных роботов
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
В МВД перечислили любимые приемы российских угонщиков
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
Toyota отзывает в России минивэны Alphard
Все материалы
Дом
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россиянин пытался попасть в гараж и выкопал снежный тоннель
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Киллер отказался убивать из-за квартиры и сдал заказчика полиции
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы города мира с самыми большими пробками
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы