Дуров извинился за сбой в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров извинился за сбой в работе мессенджера, который произошел накануне, 22 ноября. Обращение к пользователям он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, сбой произошел днем на территории Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Около 15 процентов пользователей испытывали проблемы с подключением к мессенджеру. «Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа», — добавил основатель Telegram.

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Он также отметил, что компания стремится сделать платформу максимально надежной и гордится тем, что, несмотря на попытки нарушить его доступность, с каждым годом Telegram становится все менее склонным к DDoS-атакам и другим проблемам.

Ранее в ноябре Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить мессенджер из-за его ненадежности. По его мнению, WhatsApp не только не защищает сообщения, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру. Чуть позже призыв Дурова связали со стремлением привлечь больше пользователей к своему продукту.

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